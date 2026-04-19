Il reparto offensivo del Milan attraversa un momento complicato, con Leao e Pulisic che non riescono a trovare continuità e a incidere come previsto. Nel frattempo, il club sta valutando alternative per rafforzare l’attacco, tra cui la possibilità di inserire un giovane talento proveniente da un’altra squadra. La situazione ha portato a ipotesi di mercato e a una riflessione sulle strategie future per la rosa.

Mancano pochissime partite al termine della stagione e il Milan deve assolutamente riprendere la corsa dopo le sconfitte contro il Napoli e l'Udinese. Oggi trasferta delicatissima contro il Verona: servono tre punti per arrivare al meglio alla sfida diretta contro la Juventus della prossima settimana. Troppo importante tornare in Champions League per il Diavolo anche per la prossima sessione di calciomercato. Se il club vorrà davvero investire serviranno i soldi dei premi UEFA. In caso di ritorno nella massima competizione europea occhi su un talento brillante dell'Arsenal al momento in prestito in Francia. La partita contro l'Udinese ha fatto emergere ancora di più i problemi che sta avendo il Milan in attacco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao e Pulisic in difficoltà: per l’attacco del Milan spunta l’ipotesi Nwaneri

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