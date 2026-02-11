Milan attacco stellare a Pisa | tornano Leao e Pulisic ma Allegri lancia Nkunku

Il Milan si avvicina alla sfida contro il Pisa con buone notizie dall’infermeria. Leao e Pulisic sono tornati in gruppo e sono pronti a scendere in campo. Allegri, invece, punta su Nkunku, che si prepara a debuttare in stagione. La squadra rossonera vuole riprendere subito il ritmo dopo il rinvio contro il Como.

Il Milan si prepara a riaccendere i motori dopo il rinvio della sfida contro il Como e lo fa con notizie confortanti dall’infermeria alla vigilia dell’anticipo di venerdì contro il Pisa. Massimiliano Allegri, nel corso della settimana di lavoro a Milanello, ha potuto riabbracciare i suoi uomini chiave nel reparto offensivo, delineando una formazione che promette qualità e potenza per la venticinquesima giornata. Il dubbio principale riguarda la gestione delle energie, con un calendario che vedrà i rossoneri impegnati nuovamente mercoledì prossimo nel recupero infrasettimanale, ma i rientri di Rafael Leao e Christian Pulisic offrono al tecnico toscano quel ventaglio di scelte che era mancato nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Milan si prepara alla sfida di Pisa con l’obiettivo di restare in corsa per lo scudetto.

In vista della sfida tra Milan e Genoa, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha fornito aggiornamenti sulla rosa durante la conferenza stampa alla vigilia.

