L'Arsenal ha vissuto diverse stagioni in cui, nonostante una buona posizione in classifica, non è riuscita a conquistare il titolo di campione. Questi episodi si sono verificati in momenti in cui la squadra si è trovata in vantaggio o nelle prime posizioni, ma ha poi subito risultati sfavorevoli che hanno impedito di ottenere la vittoria finale. Tali situazioni sono state registrate in più campionati nel corso degli ultimi anni.

Quando cioè non ha vinto il campionato dopo essere stata in ottima posizione per farlo: questo weekend si saprà se sta per accadere di nuovo Domenica pomeriggio si gioca la partita forse decisiva della Premier League, il campionato di calcio inglese, tra Manchester City e Arsenal. L’Arsenal ha 6 punti di vantaggio, ma il City ha giocato una partita in meno, e in caso di vittoria nello scontro diretto e nel recupero (il 22 maggio contro il Crystal Palace) le due squadre sarebbero alla pari, con altre 5 partite da giocare. Dovesse accadere quello che molti tifosi dell’Arsenal temono, sarebbe la terza volta negli ultimi quattro anni che viene superato dal Manchester City in testa alla classifica a poche giornate dalla fine.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le volte che per l’Arsenal è finita male

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