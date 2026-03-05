Esposito Arsenal telenovela finita | Moretto conferma le parole di Marotta

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, l’accordo tra Pio Esposito e l’Arsenal è stato confermato. Moretto ha annunciato ufficialmente che il club inglese ha concluso l’acquisto del giovane talento dell’Inter, mettendo fine alle speculazioni sul suo futuro. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Esposito Arsenal. Nelle ultime settimane si erano diffuse indiscrezioni su un possibile interessamento dell'Arsenal per il giovane talento dell'Inter, Pio Esposito. Le voci avevano subito attirato l'attenzione dei media e dei tifosi, alimentando speculazioni sul futuro del classe 2005, considerato uno dei prospetti più interessanti della cantera nerazzurra. Nei giorni scorsi, il Presidente dell'Inter aveva già provveduto a smentire qualsiasi trattativa, sottolineando la volontà del club di mantenere il giovane calciatore all'interno della rosa. L'obiettivo dell'Inter resta quello di far crescere Esposito in Serie A e di valorizzarlo gradualmente all'interno del progetto tecnico guidato da Cristian Chivu.