Le proteste in strada Idranti contro i fumogeni | Milano è migrante

A Milano, nel primo pomeriggio, si sono verificati momenti di tensione durante una manifestazione in strada. Le forze dell’ordine hanno utilizzato idranti per disperdere i partecipanti che avevano acceso fumogeni. La protesta aveva come tema principale il tema dell’immigrazione, con alcuni slogan che richiamavano questa questione. La situazione si è svolta in un clima di calma relative fino all’intervento delle forze di sicurezza.

L’unico momento di tensione, peraltro ampiamente preannunciato alla vigilia, va in scena a Milano alle 15.20, a una manciata di minuti dalla partenza del corteo ritenuto più problematico di Lambretta e Zam. Tutto come da copione. Lì, all’incrocio tra via Borgogna e via Cino del Duca, la polizia ha piazzato lo sbarramento più robusto con blindati di traverso e reti metalliche, a protezione di piazza San Babila e dell’asse che la collega al Duomo (e di conseguenza al palco dei Patrioti europei). E proprio lì attaccano gli antagonisti, non prima di essersi cambiati d’abito dietro i fumogeni per indossare caschetti, maschere da verniciatori, scaldacollo e occhiali da sole.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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