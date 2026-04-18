A Milano si sono verificati momenti di tensione durante un corteo organizzato da gruppi antagonisti contro il summit dei patrioti europei. I manifestanti hanno acceso fumogeni e si sono scontrati con le forze dell'ordine, che hanno risposto utilizzando idranti per disperdere la folla. La situazione si è sviluppata nel centro cittadino, creando disagi e richiedendo l'intervento delle forze di sicurezza per mantenere l'ordine.

Momenti di tensione a Milano fra i partecipanti al corteo organizzato contro il summit dei patrioti europei e gli agenti delle forze dell'ordine. In via Borgogna, a pochi passi da San Babila, gli agenti si sono confrontati con i manifestanti che, dopo aver deviato dal percorso stabilito, hanno lanciato fumogeni e bottiglie. Le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti. Il corteo è poi arretrato e ha ripreso il percorso stabilito.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, corteo antagonisti anti-remigration: fumogeni e idranti

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