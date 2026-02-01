Negli anni Sessanta, negli Stati Uniti, c’erano persone chiamate “incantatori” che promettevano emozioni facili. Offrivano alcol, droga e sesso a chi cercava illusioni. James Ellroy racconta questa atmosfera nei suoi “Gli incantatori”, un libro che ripercorre quel mondo di apparenze e bugie.

Negli anni ’60 gli Stati Uniti brulicavano di “incantatori”, persone che accontentavano chi era in cerca di emozioni facili offrendogli illusioni come alcol, droga e sesso. Freddy Otash, ex poliziotto, oggi detective privato, non ha ancora deciso se essere un incantatore o un incantato, ma sicuramente nel torbido contesto in cui vive ci sguazza. Sì, perché Los Angeles è casa sua e lì conosce tutte le persone che contano. E soprattutto, può ricattarle come vuole, perché è al corrente di tutti i loro inconfessabili segreti. Così, il vecchio Freddy accetta senza battere ciglio l’incarico che gli offre il leader sindacale in odore di mafia Jimmy Hoffa, che gli chiede di trovare tutto il materiale possibile per costruire un profilo dispregiativo su Marilyn Monroe, il Presidente John Fitzgerald Kennedy e suo fratello Robert. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Gli incantatori” di James Ellroy

