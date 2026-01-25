Vincenzo Florio fatica a nascondere tutta la disistima che prova nei confronti di Francesco, il suo secondogenito. Non c’è niente da fare, è una criaturi che gli è venuta storta, un boni a nenti che passa tutto il giorno attaccato alle sottane della madre. Come se non bastasse, è pure svogliato e negligente quando si tratta di lavorare alla forgia, l’impresa di famiglia che, da generazioni, tutta Bagnara Calabra invidia ai Florio. Magari quel figghiu ingrato avesse invece preso esempio da Domenico, il primogenito di Vincenzo, che non corre dietro alle farfalle e ha capito che un uomo non ha che un destino: seguire la volontà del proprio padre e scegliere il mestiere da lui indicato, perché lo sanno tutti che i figli maschi si devono comportare così. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di: “L’alba dei leoni” di Stefania Auci

Fra tutti, l'attesissimo L'alba dei leoni di Stefania AuciTra i titoli più attesi, L’alba dei leoni di Stefania Auci offre uno sguardo approfondito su temi come identità e famiglia.

“L’alba dei Leoni”, Stefania Auci torna in libreria con le origini della saga dei FlorioDal 13 gennaio, Stefania Auci torna in libreria con

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Le pillole di Polly: recensione di La casa del carrubo di Barbara Bellomo; Le pillole di Polly | recensione di La casa del carrubo di Barbara Bellomo; Le pillole di Polly | recensione di Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli.

Le pillole di Polly: recensione di La casa del carrubo di Barbara BellomoVittorio Floridia, di professione insegnante di latino e greco, vive sforzandosi di non pensare a tutte le disgrazie che potrebbero abbattersi su di lui e ... romadailynews.it

Le pillole di Polly: recensione di Quattro presunti familiari di Daniele MencarelliL'Appuntato Emanuele Circosta è fiero di essere un carabiniere. Non sempre, tuttavia, si sente all'altezza di ricoprire un ruolo così delicato ed ... romadailynews.it

Le pillole di sartoria by Annalaura Carolei QUANDO UN CAPO CI COLPISCE È VOGLIAMO REALIZZARLO, VALE LA PENA PERDERE UN PO’ DI TEMPO NELLA SCELTA DEL TESSUTO ADATTO E QUELLO CHE CI VALORIZZA DI PIÙ... - facebook.com facebook