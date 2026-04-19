Le pagelle Sugli scudi Palomba De Risio e il goleador

Nel settore difensivo, alcuni giocatori si sono distinti per la loro prestazione. Tra questi, un portiere si è mostrato molto reattivo, parando una conclusione al volo e intervenendo prontamente su un tentativo avversario. In attacco, un attaccante ha segnato un gol importante, mentre altri due giocatori sono stati valutati positivamente per le loro prestazioni complessive.

Martelli 6,5: reattivo tra i pali, neutralizza la girata al volo di Stanzani, poi si trasforma in artificiere e disinnesca una mina di Casarini. Un paio di disimpegni abborracciati coi piedi. Manetti 5: soliti bug difensivi: prima gli scappa Verza, stoppato in extremis, quindi si perde Casarini, che piomba in area e si divora il pareggio. Pasticcione in impostazione, non è affatto il suo momento. Solo nella ripresa oltrepassa le colonne d’Ercole della metà campo (33’ st Mandrelli 6: ok, l’approccio è giusto). Palomba 8: un gigante. il suo ritorno restituisce una parvenza di credibilità a un reparto difensivo rabberciatissimo. Solida certezza, lotta con piglio feroce, non disdegnando mai di sganciarsi in avanti in cerca di gloria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Sugli scudi Palomba, De Risio e il goleador Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto Le pagelle, errori fatali di De Risio e Scaccabarozzi. A Selvini manca solo il gol, Farinelli fumosoMartelli 7: un rigore in movimento fallito in avvio da Vallocchia è l’avvisaglia di una serata di super-lavoro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Bologna ruggisce e accorcia sulla zona Europa: Freuler e Orsolini inguaiano il Lecce e Di Francesco; Pagelle Como-Inter, i voti dei Nerazzurri! Match-point scudetto, Thuram e Dumfries sugli scudi; Roma-Pisa 3-0 LE PAGELLE: Oltre i confini del Malen. Soulè, primi passi di tango; E il Lane varca la soglia dei 90. Frosinone-Padova 2-0, le pagelle: Gelli sugli scudi, che pasticcio la difesa biancoscudataRisultato finale: Frosinone-Padova 2-0 FROSINONE Palmisani 6.5 - Allarga il braccio destro per aumentare il volume del corpo sbarrando la strada a Lasagna. Ottimo il suo riflesso anche nella ripresa o ... msn.com Pezzola-Dalmazzi sugli scudi, Eusepi e Semprini generosiSERIE C - Le pagelle della Samb nel pareggio interno contro l'Arezzo Cultraro 6,5: Sventa egregiamente una conclusione velenosa di Tavernelli da fuori area. Attento in uscita su Cianci. Sempre sicuro. youtvrs.it Il tycoon non allenta la pressione sugli ayatollah: «Non possono ricattarci». Ma aggiunge: «Stiamo avendo ottime conversazioni». Poi convoca la «situation room» per nuovi piani di guerra in caso i negoziati fallissero. facebook Ostia, firmate le prime concessioni: quali stabilimenti riaprono e l'allerta sugli abusi edilizi ift.tt/vUsoShl x.com