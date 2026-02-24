le pagelle errori fatali di de risio e scaccabarozzi a selvini manca solo il gol farinelli fumoso

De Risio e Scaccabarozzi commettono errori decisivi, causando un calo di rendimento della squadra. Le loro sbavature si notano chiaramente durante tutta la partita, influenzando le azioni offensive e difensive. Selvini si distingue per le occasioni mancate, mentre Farinelli fatica a trovare spazio e lucidità. Martelli si distingue per un rigore in movimento fallito all’inizio, dimostrando di essere sottoposto a una pressione crescente. La partita prosegue con tensione e imprecisioni da entrambe le parti.

Martelli 7: un rigore in movimento fallito in avvio da Vallocchia è l’avvisaglia di una serata di super-lavoro. Scavalcato dalla palombella di Dubickas per Pettinari-gol, si rifugia in corner per opporsi alla castagna di Majer, poi è tradito da Scaccabarozzi sul raddoppio delle Fere. Nel secondo tempo disinnesca una mina vagante. Manetti 6: quando Orellana si accende, il nostro va in apnea. Lievita in una ripresa di coraggio e intraprendenza. Elia 6,5: davanti a sé ha un certo Pettinari (369 presenze e 71 gol in B), mica pizza e fichi, ma non trema. Nel finale s’immola stoicamente sulla conclusione a botta sicura di Panico e tiene a galla il Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle, in evidenza anche Martelli. Bene De Risio, errori fatali di Cavallini e CoveriLe pagelle della partita evidenziano le prestazioni di alcuni protagonisti, tra cui Martelli, tornato ai livelli abituali.

Adamant, fatali gli errori nel finale. Manca il ’killer instinct’ con LatinaNella partita tra Benacquista Latina e Adamant Ferrara, il risultato finale è stato di 77-74 a favore dei padroni di casa.

Martelli 7: un rigore in movimento fallito in avvio da Vallocchia è l'avvisaglia di una serata di super-lavoro. Scavalcato ...

Atalanta-Inter, le pagelle di Serina. Djimsiti e Samardzic, errori fatali. Scamacca non pervenutoRecuperato in extremis, gioca in sofferenza una partita che probabilmente non era pronto a giocare. Per tutta la gara fatica su Thuram (che lo sorprende sull’1-0 poi annullato); è suo il «passaggio» ... bergamo.corriere.it

