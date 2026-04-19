Le pagelle del Napoli Napoli – Lazio

Nel match tra Napoli e Lazio, le valutazioni individuali dei giocatori si concentrano sulle loro prestazioni. Il centrocampista della Lazio si distingue come il più convincente in campo con un voto di 6,5, mentre il difensore del Napoli riceve un 5, accusato di aver subito un’azione di Noslin. Le pagelle offrono un quadro delle singole performance senza ulteriori commenti o analisi.

•Matteo POLITANO 6 – Il Politano che non ci piace stava tutto là (dal 72' Pasquale MAZZOCCHI s.v.) •Stanislav LOBOTKA 5,5 – Colpevole del fallo da rigore. Abbiamo finito, Vostro Onore (dal 63' GIOVANE 5,5 – A parte lo spauracchio che ha causato appena entrato in campo, niente di rilevante la sua presenza) •André-Frank ZAMBO-ANGUISSA 5 – Niente andante. (dal 46' Alisson SANTOS 6,5 – Cerca di svegliare la squadra dal pisolino prolungato ma niente, compagni tosti come il pane di una settimana) •Leonardo SPINAZZOLA 5,5 – Impalpabile come il borotalco (dal 63' Miguel GUTIERREZ 6 – Evita il clamoroso 3-0. Stop) •Scott MCTOMINAY 5,5 – Non brilla, non spicca, non incide.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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