Le pagelle di Napoli-Lazio i voti | i top e i flop del match del Maradona

Nella sfida tra Napoli e Lazio, giocata al Maradona, si sono affrontate due squadre alla ricerca di risultati importanti dopo le ultime partite. Il Napoli, reduce da un pareggio fuori casa, ha incontrato una Lazio guidata dal tecnico ex Napoli. La partita ha visto i giocatori protagonisti di diverse prestazioni, con alcuni che si sono distinti e altri che hanno deluso le aspettative. Di seguito i voti e le valutazioni dei principali protagonisti dell'incontro.

Dopo il pareggio di settimana scorsa in casa del Parma, il Napoli scende in campo al Maradona per sfidare la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La partita di Fuorigrotta si è conclusa con il.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Le pagelle di Napoli-Lazio, i voti: i top e i flop del match del Maradona Pagelle Lazio Napoli I Voti Ufficiali di Vittorio Notizie correlate Le pagelle di Napoli-Fiorentina, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli torna al Maradona dopo la sconfitta contro il Chelsea e l'eliminazione dalla Champions League. Le pagelle di Napoli-Torino, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli di Antonio Conte torna in campo dopo la vittoria al cardiopalma di Verona arrivata grazie ai gol di Hojlund e di Lukaku, per la prima volta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le pagelle di Parma-Napoli: McTominay e Hojlund, un solo spunto ma decisivo nella giornataccia di Juan Jesus; Napoli-Lazio, deciso il fischietto del match: gara affidata a Zufferli; Le pagelle di Parma-Napoli: Suzuki affidabile, Juan Jesus punto debole; Parma-Napoli, le pagelle di CM: Strefezza spina nel fianco, McTominay evita il peggio. Le pagelle di Napoli-Lazio, i voti: i top e i flop del match del MaradonaDopo il pareggio di settimana scorsa in casa del Parma, il Napoli scende in campo al Maradona per sfidare la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La partita di Fuorigrotta si è conclusa con ... ilmattino.it Napoli-Lazio 0-2 pagelle: Sarri dà scacco matto a Conte, decidono Cancellieri e Basic, disastro BuongiornoSerie A 2025-26, 33a giornata, Napoli-Lazio, 0-2, i top e flop: brillano Cancellieri e Basic, autori dei gol biancocelesti. Taylor assist, Noslin funambolico. Disastro Buongiorno, Olivera e Spinazzola ... sport.virgilio.it I voti di Napoli-Lazio facebook Dalla Lazio alla Lazio, Napoli ko al Maradona 16 mesi dopo per mano dell'ex Sarri #napoli #lazio #seriea x.com