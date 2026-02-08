Le pagelle del Napoli Genoa-Napoli

Il Napoli perde 1-0 in trasferta contro il Genoa. La partita è iniziata male, con Meret che commette un errore e prende un gol. L’estremo difensore azzurro si salva parzialmente, ma non basta. Buongiorno invece ha una giornata da dimenticare, ricevendo il voto più basso della squadra. La squadra di Spalletti fatica a trovare il ritmo e subisce l’unico gol nel primo tempo. La partita si mette male fin dall’inizio e i partenopei non riescono a reagire.

•Alex MERET 5,5 – Inizio horror che ha portato comunque a non brillare. Proveremo con il Quasar spray •Alessandro BUONGIORNO 3 – Il cugino di terzo grado del Buongiorno dello scorso anno, colpisce ancora (dal 60' Sam BEUKEMA 5,5 – Quasar spray pure qua) •Miguel GUTIÉRREZ 5 – Volevamo un'altra prestazione come quella contro la Fiorentina. Ritenteremo, saremo più fortunati. •Stanislav LOBOTKA 6,5 – In una partita non brillante, lui spicca e spacca! God save Stany! •Scott MCTOMINAY 8 – McDominay (dal 45' GIOVANE 5 – Abbuò, per lui siamo al primo quadrimestre. Diamogli un po' di tempo. Dal 77' Mathias OLIVERA s.

