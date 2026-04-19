Le pagelle Ambrosino sta bene e si vede dinamismo Wiafe

Durante l’incontro, il portiere ha dimostrato di essere in buona forma, come si nota anche dal suo atteggiamento in campo. Il suo rendimento ha contribuito alla stabilità della squadra, anche se sui due gol subiti ci sono state responsabilità diverse. In particolare, nel primo gol, il gol è stato favorito da una deviazione di un compagno, che ha compromesso la sua posizione. Il rendimento dei giocatori in campo ha mostrato variazioni di attenzione e reattività.

PEZZOLATO 6 Sui due gol subiti poche responsabilità, sul primo è tradito da una fatale deviazione di Tonoli. Nelle altre occasioni dimostra sufficiente sicurezza. TONOLI 6 Deviazione sfortunata sul pari frusinate, unico neo, seppur involontario, di una gara ordinata e senza particolari errori. DELLAVALLE 6,5 Dimostra di essere il più in palla nel reparto arretrato canarino. Gli sfugge Raimondo nel primo tempo quando il centravanti ciociaro sbaglia davanti alla porta, ma i suoi errori si fermano lì. NIELING 5,5 Ghedjemis è un cliente scomodo e l’olandese se ne rende conto sin da subito, soffrendolo tantissimo anche se piano piano prende le misure sull’attaccante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Ambrosino sta bene e si vede, dinamismo Wiafe Notizie correlate Da Gliozzi assist e sacrificio. Wiafe e Ambrosino, buon impattoCHICHIZOLA 6,5 Non può nulla sul gol di Mensah, nel primo tempo ottimo intervento su un tiro di Dembele deviato in modo maligno da Gerli. Leggi anche: Le pagelle. Un Santoro straripante, Wiafe è già pronto Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Le pagelle di Catanzaro - Modena | Provvidenza Mendes, Adorni in chiaroscuro. Pezzolato c'è; ? Catanzaro-Modena, le pagelle: Rispoli illumina, male Ambrosino. Pittarello e Mendes cinici; Südtirol-Modena 1-1, le pagelle dei Canarini: cosa succede in difesa? Attacco non pervenuto.; ? Pedro Mendes come Iannarilli e Pessina: terzo pari di fila al 95' per il Catanzaro!. Le pagelle. Ambrosino sta bene e si vede, dinamismo WiafePEZZOLATO 6 Sui due gol subiti poche responsabilità, sul primo è tradito da una fatale deviazione di Tonoli. Nelle ... msn.com Induno Olona si stringe attorno alla famiglia Ambrosino per l’ultimo saluto a Enzo. facebook Omicidio Enzo Ambrosino, arrestato un uomo di 50 anni: rissa per un debito di poche centinaia di euro x.com