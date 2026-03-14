Le pagelle Un Santoro straripante Wiafe è già pronto

Nella partita, un giocatore ha mostrato una prestazione molto convincente, mentre un altro si è già dimostrato pronto per il prossimo impegno. Un difensore ha disputato una serata tranquilla, senza particolari problemi, e il suo unico intervento degno di nota è stato un tentativo di intervento quasi esclusivamente fotografico.

CHICHIZOLA 6 Serata da ex senza troppe apprensioni. L’unico tiro che arriva nello specchio è una ‘telefonata’ di Romano dal limite sulla quale il tuffo è più per i fotografi che per altro. TONOLI 7 Gioca con grande personalità, ma non è una novità per il difensore canarino. Dietro non si fa mai saltare, e i palloni che gioca in ripartenza non sono mai banali. ADORNI 7 Ha a che fare con Artistico che generalmente non è un cliente facile, e lo limita molto bene, tanto che il centravanti spezzino non si vede quasi mai. NIELING 6,5 Capisce che non c’è bisogno di spingere e rischiare, e gioca un match saggio, nel quale si limita a governare la fascia di competenza e questo gli riesce bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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