Nel match, Gliozzi si distingue per assist e sacrificio, mentre Wiafe e Ambrosino mostrano un buon impatto sulla partita. Chichizola riceve un voto di 6,5 e non può nulla sulla rete di Mensah nel primo tempo, ma si fa notare per un intervento efficace su un tiro di Dembele deviato da Gerli.

CHICHIZOLA 6,5 Non può nulla sul gol di Mensah, nel primo tempo ottimo intervento su un tiro di Dembele deviato in modo maligno da Gerli. TONOLI 7 Aveva segnato a Mantova il suo primo gol in serie B, replica nel match di ritorno. Partita positiva anche quando c’è da soffrire. ADORNI 6 L’infilata che prende da Mensah in occasione della rete mantovana incide purtroppo su una valutazione che sarebbe stata diversa, anche perchè fin lì, soprattutto su Mancuso, aveva giocato una gara egregia. NIELING 6 Sufficienza stiracchiata per un giocatore che da un po’ di tempo appare in leggera involuzione, più mentale che tecnica. Mostra timore di sbagliare in più di un’occasione, ma non combina guai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Gliozzi assist e sacrificio. Wiafe e Ambrosino, buon impatto

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