Visite e servizi gratuiti per la giornata nazionale della salute della donna

Il 22 aprile si svolgerà la undicesima edizione della giornata nazionale della salute della donna, un evento dedicato alla promozione di visite e servizi gratuiti rivolti alle donne. Durante questa giornata, saranno offerte prestazioni sanitarie senza costi aggiuntivi, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’informazione nel percorso di cura femminile. L’iniziativa coinvolge diverse strutture e professionisti del settore sanitario, che mettono a disposizione le loro competenze.

Si terrà il 22 aprile la giornata nazionale della salute della donna. Un appuntamento, giunto alla 11esima edizione, che ha come obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. L'Asfo ha scelto di aderire all’Open Week promossa da Fondazione Onda offrendo una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'IngrassiaUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... Salute della donna: una settimana di visite e controlli gratuiti in AoupUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... She thought it was a contract marriage, but her CEO husband dotes on her and her baby! #drama Temi più discussi: Giornata della salute della donna, torna la (H) open week: visite ed esami gratuiti in tutta Italia; Salute della donna, visite ed esami gratuiti in Aou pisana; Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali; Salute della donna, open week negli ospedali della Bat: visite gratuite e servizi dedicati. Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotareDal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la medicina di genere e facilitare l’accesso alla prevenzion ... vanityfair.it Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it TÊTE-À-TÊTE Visite-gioco per famiglie al Museo Sartorio Il Comune di Trieste, in collaborazione con CoopCulture, propone un nuovo ciclo di visite dedicate alle famiglie presso il Museo Sartorio: tre appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’ - facebook.com facebook Le visite di ieri si sono concluse a Introbio, da Ciresa Formaggi: una realtà storica che dal 1927 racconta lavoro, serietà e tradizione. Quasi 100 anni di storia, radici forti in Valsassina e uno sguardo internazionale. Un’eccellenza che rende orgogliosa la nostra x.com