Le 5 auto più sopravvalutate del 2026 | la classifica scomoda

Nel 2026, sono state individuate le cinque auto più sopravvalutate, secondo una classifica pubblicata di recente. Questi modelli sono spesso presentati dal marketing come essenziali, e i concessionari offrono sconti significativi per promuoverli. La lista mette in luce veicoli che, pur ricevendo molta attenzione, non sembrano giustificare le aspettative create attorno a loro.

Sono auto che il marketing dipinge come irrinunciabili. Sono auto che i concessionari spingono per gli sconti che ricevono. Sono auto che vendono molto perché vendono molto, non perché sono le migliori. Ecco le 5 auto più sopravvalutate del 2026, secondo i dati reali su prezzo, valore residuo, costi di gestione e qualità percepita rispetto al prezzo richiesto. La lista farà arrabbiare qualcuno: è il punto. Leggi anche: Auto più affidabili 2026 · migliori auto sotto 25.000€ 1? Tesla Model Y — la regina che invecchia male. Prezzo: da 47.000€ (Long Range). Problema: gli interni sembrano pensati nel 2018. Materiali plastici, finiture incoerenti, scricchiolii frequenti dopo 50.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Le AUTO più attese del 2026

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