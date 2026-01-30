Molti italiani stanno pensando di comprare una nuova auto e, prima di decidere, cercano informazioni online o chiedono aiuto a amici e parenti. Ora, un’indagine di Altroconsumo ha messo insieme una classifica delle auto più affidabili sul mercato, offrendo dati concreti per chi vuole fare una scelta più sicura.

Chi prima di acquistare una nuova auto non ha chiesto consiglio ad amici, parenti o direttamente al tanto famigerato web? Una recente indagine di Altroconsumo può aiutare nella decisione. Il sondaggio, realizzato tra maggio e luglio 2025 su un campione di 53 mila automobilisti provenienti da 10 Paesi europei (Italia, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna) stila una classifica dei marchi considerati più affidabili. La classifica di Altroconsumo. Il podio è tutto giapponese: in testa infatti c’è Lexus, seguono Toyota e a pari merito Subaru e Suzuki. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Quali sono le auto più affidabili? La classifica di Altroconsumo

Approfondimenti su Altroconsumo automobili

Selezionare un’auto affidabile è fondamentale per garantire durata e sicurezza nel tempo.

Scoprire le differenze tra le varie marche di spaghetti può aiutare a scegliere prodotti di qualità superiore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Quali sono le marche di auto più affidabili I risultati del mega-test europeo

Ultime notizie su Altroconsumo automobili

Argomenti discussi: Migliori auto 7 posti: quali comprare nel 2026; Ecco quali sono le auto usate preferite dagli italiani; Le auto usate più vendute in Italia. La classifica 2025; Quale auto scegliere, ecco le più affidabili. La classifica di Altroconsumo.

Quali sono le auto più rubate, i modelli a cui prestare attenzione nel 2026I furti d’auto continuano a crescere in Italia: ecco quali sono i modelli più rubati, le regioni più colpite e perché alcune vetture sono più a rischio ... virgilio.it

Comprare un’auto a gennaio 2026, quali sono le migliori promozioniLe migliori promozioni auto di gennaio 2026: incentivi, offerte, modelli economici e consigli per acquistare risparmiando ... autotoday.it

ABBIAMO SEMPRE PENSATO DI AVER COMPRATO I MIGLIORI! Non è esattamente così. Struttura, composizione e qualità dopo la cottura, sono le caratteristiche determinanti della lista dei MIGLIORI SPAGHETTI secondo Altroconsumo facebook

#spaghetti, quali sono i migliori: la classifica di #altroconsumo. La sorpresa in vetta e i due flop inaspettati (fuori dalla top 10) x.com