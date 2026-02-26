Da quando si è scatenata la lotta per la Warner, il presidente ha più volte cercato di indirizzare gli eventi. Ora attacca il colosso dello streaming per la presenza nel board di Susan Rice, ex ambasciatrice Onu sotto Obama. Sarandos, ad di Netflix: "A Trump piace dire cose sui social" Nonostante Donald Trump continui a dire di non avere alcun ruolo nella vendita del gruppo Warner Bros Discovery (Wbd), conteso da mesi tra Netflix e Paramount, le sue azioni suggeriscono il contrario. Il presidente americano ha attaccato il colosso dello streaming per via della presenza nel board di Susan Rice, democratica, ex ambasciatrice presso le Nazioni Unite durante la presidenza Obama. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Netflix sta sempre più scomoda tre le tante ingerenze trumpiane nei suoi affari

italiani sempre più anziani (e soli), tante le cronicitàAGI - Inciampando tra cronicità, scarsa prevenzione e stili di vita sempre più nordeuropei, l'Italia ha un volto sempre più vecchio (l'età media...

Natale nei Sestieri 2025: tante iniziative per portare le feste più vicine alle personeAnche quest’anno il Comune di Genova, attraverso il Progetto di Comunità del Centro Storico, accompagna la città verso le festività con Natale nei...

Temi più discussi: Netflix amplia il business: dalle serie ai parchi; Netflix vuole il 10% della CTV globale. E ora sfida YouTube sull’attenzione; Netflix diversifica e trasforma le serie in business; Streaming e telefonia, cosa gradiscono gli utenti: Netflix in testa, Iliad guida il mobile.

Netflix sta sempre più scomoda tre le tante ingerenze trumpiane nei suoi affariDa quando si è scatenata la lotta per la Warner, il presidente ha più volte cercato di indirizzare gli eventi. Ora attacca il colosso dello streaming per la presenza nel board di Susan Rice, ex ambasc ... ilfoglio.it

Netflix, un gioco amatissimo sta per diventare un film per la piattaforma!Netflix ha annunciato la produzione di un film ispirato a un gioco da tavolo tra i più amati e popolari di sempre ... cinema.everyeye.it

Su Netflix c’è uno di quei film che ti obbligano a riflettere a lungo dopo la visione. Un’opera che ti mette in una situazione scomoda e ti lascia lì, a convivere con l’incertezza. La storia è ambientata in una scuola cattolica degli anni Sessanta, dove un’insegnant - facebook.com facebook