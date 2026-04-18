Napoli-Lazio 0-2 | gli azzurri crollano a sorpresa Sarri annulla Conte

Il Napoli di allenatore Conte ha subito una sconfitta casalinga contro la Lazio, con il risultato di 2-0. La partita si è conclusa con una vittoria per gli ospiti, interrompendo una serie di successi in casa degli azzurri che durava oltre un anno e mezzo in campionato. La squadra di Sarri ha messo a segno due gol nel corso dell'incontro, portando a casa i tre punti.

Una brutta sconfitta per il Napoli di Conte, che cade in casa dopo un anno e mezzo in campionato contro la Lazio di Sarri. Decisive le reti di Cancellieri e Basic tra primo e secondo tempo. Un ko doloroso per i partenopei, in attesa del Milan che punterà a riagganciare Hojlund e compagni nella sfida a Verona. Napoli-Lazio, il commento della partita: azzurri mai pericolosi. Un pessimo Napoli cade in casa contro la Lazio, senza mai risultare davvero pericoloso durante il match. La squadra di Sarri passa in vantaggio dopo appena 6 minuti con la rete di Cancellieri su assist di Taylor. Intorno alla mezz’ora, i biancocelesti hanno la grande chance di raddoppiare su calcio di rigore, ma Zaccagni si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic, che neutralizza il terzo penalty della sua stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

LAZIO NAPOLI 0-2 | Divario tecnico abissale

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