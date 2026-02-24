Tommaso Paradiso | Lotito? Accettiamo il nostro amaro destino

Tommaso Paradiso ha commentato la crisi della Lazio, attribuendola alle scelte della società. Durante la sua partecipazione a Sanremo 2026, il cantante ha espresso la delusione per il momento difficile del club, sottolineando il suo sostegno alla squadra. Paradiso ha anche fatto riferimento alle difficoltà incontrate dai tifosi e alla speranza di vedere presto miglioramenti concreti. La sua voce si è fatta sentire tra i tanti interventi della kermesse musicale.

Tommaso Paradiso, che partecipa a Sanremo 2026, è un grande tifoso della Lazio e di fronte ai giornalisti non ha perso occasione per parlare del complicato momento a livello societario. "Se dobbiamo tenerci Lotito? Purtroppo non dipende da noi. Lui dice 'io sono il proprietario della Lazio, la società è inscalabile e non è in vendita'. Noi che possiamo fare? Sopportarlo. Accettiamo il nostro amaro destino".