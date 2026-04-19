Lavori stradali via a manutenzione straordinaria e bonifica radici in alcuni lidi ravennati

La prossima settimana partiranno lavori di manutenzione straordinaria e bonifica da radici su marciapiedi e strade in alcuni quartieri di Ravenna. Gli interventi riguarderanno le aree di Lido Adriano e Lido di Dante, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni delle superfici e migliorare la sicurezza stradale. Le operazioni sono state programmate e interesseranno diverse vie di queste zone balneari.

Avranno inizio la prossima settimana alcuni interventi di manutenzione straordinaria e bonifica da radici su marciapiedi e sedi stradali a Lido Adriano e Lido di Dante. Le opere, per un valore complessivo di 200 mila euro, prevedono la messa in sicurezza dei marciapiedi e della viabilità in viale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Manutenzione straordinaria delle alberature: ci saranno alcuni abbattimenti necessari per la sicurezzaIniziano domani a Savignano, mercoledì 25 febbraio, i lavori straordinari su alcune alberature in via Togliatti, Viale della Libertà, Viale della... Lavori stradali in zona Saione, prosegue la manutenzioneArezzo, 27 gennaio 2026 – Lavori stradali in zona Saione, prosegue la manutenzione. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cantieri in città dal 17 al 24 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso; Lavori in diverse strade della città per posa della rete di distribuzione del Teleriscaldamento - EDISON; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Lavori in corso... a Venaria Reale. Siena, al via i lavori di riqualificazione in Strada Vico AltoIl Comune di Siena informa che partiranno da lunedì 13 aprile i lavori di riqualificazione e sostituzione della pavimentazione stradale in asfalto in zona Vico Alto, per i quali è stata prevista speci ... radiosienatv.it Linea 9/: deviazione ad Assemini dal 20 al 24 aprile Per lavori stradali in via Cagliari ad Assemini, da lunedì 20 aprile fino a venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 8 alle ore 17, la linea 9/limitata ad Assemini devia il percorso come di seguito indicato. Ci scusiamo p facebook #viabilità per lavori stradali, è temporaneamente sospesa (in direzione Cinecittà) la fermata numero 74671 delle linee 213, 502 e 789 x.com