Manutenzione straordinaria delle alberature | ci saranno alcuni abbattimenti necessari per la sicurezza

Una manutenzione straordinaria delle alberature causa l’abbattimento di alcuni alberi a Savignano. I lavori, previsti a partire da domani, interessano vie come Togliatti, Viale della Libertà, Viale della Pace, via Verdi nel parco e via Curiel. La decisione si rende necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini e delle strutture circostanti. Le operazioni mirano a rimuovere alberi pericolanti o danneggiati, evitando rischi futuri. Le operazioni dureranno diversi giorni e coinvolgeranno squadre specializzate.

Iniziano domani a Savignano, mercoledì 25 febbraio, i lavori straordinari su alcune alberature in via Togliatti, Viale della Libertà, Viale della Pace, via Verdi (parco) e via Curiel. Si tratta di alberature stradali per le quali la scorsa primavera, come per ogni stagione, il Comune di Savignano sul Rubicone aveva conferito un incarico per la valutazione di stabilità. Rientrano tra le alberature esaminate, in tutto un centinaio, anche pini che sorgono nelle zone stradali sopra indicate. I risultati delle valutazioni hanno indicato gli interventi in partenza che consistono in abbattimenti, necessari e obbligatori per la sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, pubblicato il bando per la zona estIl Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato il bando per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella zona est, a causa delle condizioni deteriorate del manto stradale.

Sicurezza e decoro urbano: al via il piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semaforiL’amministrazione comunale di Riccione ha avviato un piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semafori, con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro urbano.

