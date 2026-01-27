lavori stradali in zona saione prosegue la manutenzione

Sono in corso lavori di manutenzione stradale nella zona Saione ad Arezzo. Le attività prevedono modifiche alla sosta e alla circolazione, con interventi che si svolgono dalle 8:30 alle 19:00. Le operazioni sono necessarie per garantire la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture locali. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare eventuali spostamenti di conseguenza.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – . Va avanti la manutenzione stradale in zona Saione con modifiche alla sosta e alla circolazione in orario 8:30 – 19:00. Interessate anche Via Isonzo: giovedì 29 gennaio chiusa al transito, venerdì 30 e sabato 31 divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e restringimento di carreggiata. E Via Piave: giovedì 29 gennaio divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e restringimento di carreggiata, venerdì 30 chiusa al transito, sabato 31 ancora divieto di sosta e restringimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

