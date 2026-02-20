Lavori sulla A26 chiusa per due notti l' autostrada tra Baveno e Arona

Lavori di manutenzione causano la chiusura della A26 tra Baveno e Arona. Autostrade per l’Italia ha deciso di bloccare il traffico durante due notti, dalle 22 alle 6, per verificare e riparare le barriere di sicurezza lungo il tratto. La chiusura interesserà la carreggiata in direzione di Genova e potrebbe causare disagi ai pendolari e ai mezzi di soccorso. Le compagnie di trasporto stanno pianificando percorsi alternativi per limitare i disagi.

