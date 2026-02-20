Lavori sulla A26 chiusa per due notti l' autostrada tra Baveno e Arona
Lavori di manutenzione causano la chiusura della A26 tra Baveno e Arona. Autostrade per l’Italia ha deciso di bloccare il traffico durante due notti, dalle 22 alle 6, per verificare e riparare le barriere di sicurezza lungo il tratto. La chiusura interesserà la carreggiata in direzione di Genova e potrebbe causare disagi ai pendolari e ai mezzi di soccorso. Le compagnie di trasporto stanno pianificando percorsi alternativi per limitare i disagi.
Ancora una chiusura sulla A26 per lavori.Autostrade per l'Italia ha annunciato che, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova, dalle 22 di lunedì 23 alle 6 di martedì 24 febbraio e dalle 22 di.
