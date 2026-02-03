Lavori in galleria | chiusa per due notti l' A26 tra Arona e Borgomanero

L’autostrada A26 tra Arona e Borgomanero resterà chiusa per due notti, tra il 3 e il 5 febbraio. La chiusura serve a permettere lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie. Chi deve attraversare quella zona dovrà trovare percorsi alternativi o pianificare con anticipo gli spostamenti. La polizia stradale ricorda di rispettare le indicazioni e di evitare code e disagi.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26.Per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, infatti, nelle notti tra il 3 e il 5 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero.In particolare, dalle 22 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 febbraio sarà chiuso.

