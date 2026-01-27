Lavori di riqualificazione sull' E45 chiusura notturna del tratto sarsinate in direzione nord

La strada E45 nel tratto in provincia di Forlì Cesena è soggetta a lavori di riqualificazione da parte di Anas. Per garantire la sicurezza, sono previste chiusure notturne del tratto sarsinate in direzione nord. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle eventuali deviazioni e delle tempistiche indicate dalle autorità competenti.

Sulla E45 è in corso il piano di riqualificazione avviato da Anas nel tratto in provincia di Forlì Cesena. Per consentire i lavori di potenziamento del sistema di sorveglianza e messaggistica mediante l’installazione di nuovi pannelli a messaggio variabile è necessaria la chiusura temporanea, nel.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su E45 Lavori

Per garantire la sicurezza e la manutenzione della rete autostradale, sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Forlì, in direzione nord, si terranno lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia.

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione, sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena nord e Forlì, sarà istituita una chiusura notturna in direzione nord.

Ultime notizie su E45 Lavori

Capo d’Orlando: al via i lavori per la realizzazione di un parcheggio in contrada BrucaHanno preso il via a Capo d'Orlando i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in contrada Bruca. Dunque proseguono ... 98zero.com

Santa Rita, proseguono i lavori di riqualificazione urbana nel PINQuA: nuovi spazi per socialità, sport e famiglieIeri l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori, accompagnato dalla presidente del IV Municipio Maria Chiara Addabbo ... giornaledipuglia.com

Avviso alla cittadinanza: Al via i lavori di riqualificazione delle pensiline presso il cimitero comunale. Leggi articolo https://comune.bagheria.pa.it/it/news/avviso-alla-cittadinanza-al-via-i-lavori-di-riqualificazione-delle-pensiline-presso-il-cimitero-comun - facebook.com facebook