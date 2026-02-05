Oggi a Firenze è stata inaugurata la nuova passerella pedonale di Ponte al Pino. La struttura, lunga 44 metri e larga tre, permette ai pedoni di attraversare in sicurezza. Si tratta della seconda fase dei lavori, che ora proseguiranno secondo il programma stabilito. La passerella è già aperta al pubblico e si può attraversare senza problemi.

Firenze, 5 febbraio 2026 - E' stata inaugurata oggi la passerella pedonale di Ponte al Pino, lunga 44 metri e larga tre per consentire il passaggio dei pedoni. Opera necessaria anche perché dal 9 febbraio (e fino al 6 marzo) è confermato l'avvio della seconda fase dei lavori propedeutici alla posa del nuovo cavalcaferrovia. Pianificazione dei lavori. Il grosso dei lavori però ci sarà in estate e a luglio, per 7-8 giorni (in due fasi), sarà necessaria anche l'interruzione della tratta ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte. Dal 9 febbraio dal punto di vista della viabilità sono previsti restringimenti di carreggiata, chiusure parziali e sensi unici legati all'avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperta la nuova passerella pedonale di Ponte al Pino. Seconda fase dei lavori al via, le date e il programma

A Firenze, Ponte al Pino rimarrà chiuso fino alle 5 di lunedì 26 gennaio per l’installazione della nuova passerella pedonale, prevista per il 5 febbraio.

Da lunedì 9 febbraio riprendono i lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino.

