L’Avis fa il pieno di donne | Ma c’è carenza di giovani

L’Avis segnala un incremento della presenza femminile tra i donatori, ma allo stesso tempo rileva una crescita dell’età media di chi ha già donato per molti anni. La quantità di donne che si avvicinano a questa attività è in aumento, mentre il numero di giovani che si uniscono alla lista dei donatori appare ancora basso. La situazione presenta aspetti contrastanti tra aumento di alcune categorie e stagnazione o calo di altre.

Un quadro in chiaro scuro. Aumenta la componente femminile, ma avanza anche l’età dei donatori storici. C’è dunque l’urgenza di un ricambio generazionale. Sono alcuni elementi emersi nel corso della 55esima assemblea regionale Avis a Montecatini Terme. Il 43% dei nuovi iscritti all’Avis provinciale di Pistoia sono donne, ma tra i donatori storici la base, appunto, invecchia: oltre il 50% è over 46. Un dato che ricalca il trend regionale e che è stato sotto la lente dell’assemblea all’Hotel Tuscany Inn. Quindi, se da un lato la crescita della componente femminile rappresenta un segnale positivo, dall’altro si rende urgente arruolare giovani. Nell’analisi specifica della realtà pistoiese è emerso che qui Avis può contare su una base associativa compatta, composta da 6.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Avis fa il pieno di donne: "Ma c’è carenza di giovani" 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Rapinano due donne in pieno centro abitato a Canicattì, arrestati due giovani già noti per precedentiDue giovani sono stati arrestati per rapina a danno di due donne nel pomeriggio del 27 gennaio a Canicattì. Tenta di rubare un'auto in pieno centro, ma non fa i conti con la polizia: 25enne arrestatoProseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato in Capitanata contro i furti di autoveicoli.