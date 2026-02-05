Rapinano due donne in pieno centro abitato a Canicattì arrestati due giovani già noti per precedenti

Due giovani sono stati arrestati questa mattina a Canicattì con l’accusa di aver rapinato due donne in pieno centro. Le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia, hanno agito insieme e sono riusciti a fermarli poco dopo l’episodio. I due ragazzi, già noti alle forze di polizia per precedenti, ora sono in caserma in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini. Le vittime, entrambe donne, sono state soccorse e stanno bene.

Due giovani sono stati arrestati per rapina a danno di due donne nel pomeriggio del 27 gennaio a Canicattì. L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento tra Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno individuato e fermato i presunti responsabili poco dopo il fatto. Rapina a Canicattì Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 27 gennaio 2026 a Canicattì, dove una rapina ha colpito due donne di 77 e 58 anni. L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha permesso di avviare rapidamente le indagini e di rintracciare i presunti autori che nel frattempo si erano dati alla fuga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

