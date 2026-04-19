Lavello fondi europei bloccati | allarme per i progetti fermi
A Lavello, i fondi europei destinati a progetti infrastrutturali sono attualmente bloccati, generando preoccupazioni sulla prosecuzione dei lavori in corso. L’immobilismo amministrativo ha portato a una sospensione delle attività programmate, mettendo a rischio il completamento delle iniziative finanziate con risorse comunitarie. La situazione si presenta come un ostacolo concreto allo sviluppo delle infrastrutture previste per la città.
Il futuro infrastrutturale di Lavello rischia di essere compromesso a causa dell’immobilismo amministrativo che circonda l’utilizzo di ingenti fondi europei. Mentre il ciclo di programmazione 2021-2027 volge al termine, i ritardi accumulati su opere essenziali per la collettività pongono seri interrogativi sulla gestione delle risorse destinate alla città. I dati estratti dal portale OpenCoesione delineano un quadro di forte scollamento tra le risorse stanziate e i pagamenti effettivamente erogati per i progetti strutturali del Comune. La criticità emerge con particolare forza nel settore dei servizi idrici e della vivibilità urbana, dove le cifre dichiarate come finanziate non trovano riscontro nei saldi di cassa registrati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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