Caro Trump comprati pure l’Italia In fondo noi veniamo via per molto meno della Groenlandia

L’Italia non ha paura di Trump. Nei giorni scorsi, molti italiani hanno commentato con sarcasmo le parole del tycoon americano, che ha detto di “comprarsi” il Paese. La frase ha fatto scalpore sui social, dove in molti hanno risposto con ironia: “Visto quanto ci costano le tasse, forse ci conviene venderci per meno di quanto pensano”. La discussione si infittisce tra chi vede negli Stati Uniti un alleato importante e chi, invece, pensa che il rapporto con Washington sia ormai sbilanciato. La polemica si accende anche tra politici e opinionisti, con opinioni molto

di Leonardo Botta C'è qualcosa di cervellotico, quasi bipolare, nell'atteggiamento di classe politica, stampa e opinione pubblica nazional-sovranisti italiani nei confronti degli Stati Uniti, da quando Donald J. Trump si è di nuovo seduto nello Studio Ovale. Vengono in mente i legittimi commenti di giubilo alla cerimonia d'insediamento del Tycoon, con la premier Meloni fieramente presente nel parterre degli invitati. O i vari incontri in cui la Giorgia nazionale sedeva alla destra del "padre" ("rosicate sinistri, Ma(a)lox!"). E giù titoloni e aperture di Tg, quando il leader a stelle e strisce lodava l'amica e alleata italiana.

