Durante un concerto molto atteso degli ACDC a Città del Messico, un’attrice è stata morso da un ragno velenoso. La vittima ha subito danni a causa del veleno, che ha richiesto cure mediche immediate. L’evento si è svolto in una location affollata e il pubblico ha assistito a un momento di tensione, mentre i soccorsi intervenivano per prestare assistenza all’attrice.

Un concerto tra i più attesi del tour degli ACDC, una città vibrante come Città del Messico e un imprevisto che avrebbe potuto cambiare tutto nel giro di pochi minuti. Protagonista della serata una delle voci più riconoscibili del rock contemporaneo, già volto di serie televisive e film di culto, che si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con un incidente tanto raro quanto pericoloso: il morso di un ragno velenoso. Un episodio che ha trasformato le ore prima dello show in una corsa tra ospedale, cure d’urgenza e decisioni da prendere in tempi strettissimi. Tra i fan è sorta un’ondata di apprensione che si è mostrata nei tantissimi commenti sui social.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - L’attrice morsa da un ragno velenoso: “Il suo veleno ha fatto danni”

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