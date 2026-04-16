Taylor Momsen di Gossip Girl ricoverata è stata morsa da un ragno velenoso | Il suo veleno ha fatto danni

Taylor Momsen, nota per il ruolo di Jenny Humphrey in Gossip Girl e attuale cantante del gruppo Pretty Reckless, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata morsa da un ragno velenoso. L'incidente è avvenuto poco prima di un suo spettacolo dal vivo. Il veleno ha causato danni, secondo quanto riferito dalle fonti mediche. La cantante ha ricevuto cure immediate e rimane sotto osservazione.

Taylor Momsen, Jenny Humphrey di Gossip Girl e ora cantante del gruppo Pretty Reckless, è stata morsa da un ragno velenoso prima di salire sul palco. Su Instagram ha raccontato l'accaduto, mostrando la gamba: "Ha deciso di staccarmi un pezzo di gamba il suo veleno ha fatto danni".🔗 Leggi su Fanpage.it

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