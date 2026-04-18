Taylor Momsen, nota cantante e attrice, è stata portata in ospedale a Città del Messico dopo essere stata morsa da un ragno velenoso. Secondo quanto riferito, il ragno le avrebbe provocato danni ai tessuti e il veleno avrebbe avuto effetti significativi sul suo stato di salute. La cantante ha subito un intervento medico per il trattamento delle ferite e delle complicazioni causate dalla puntura.

La rockstar ed ex attrice della serie tv “Gossip Girl “ Taylor Momsen è stata ricoverata ospedale perché è stata morsa da un ragno velenoso a Città del Messico. Momsen era impegnata con la sua band The Pretty Reckless ad aprire il concerto degli ACDC. Ma qualcosa è andato storto prima dello show. La 32enne, martedì 14 aprile, ha postato su Instagram una serie di foto e video che la ritraggono ricoverata in ospedale con una gamba martoriata. Ma cosa è accaduto? Lo ha spiegato la Momsen stessa: “Un ragno enorme ha deciso di staccarmi un pezzo di carne e il suo veleno mi ha fatto un bel po’ di danni. Ho dovuto far venire i dottori in Messico per un’iniezione prima del concerto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un ragno enorme ha deciso di staccarmi un pezzo di carne e il suo veleno mi ha fatto un bel po’ di danni”: Taylor Momsen è stata ricoverata in ospedale

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