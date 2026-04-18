Un bambino di sette anni è deceduto mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina. Secondo una prima ricostruzione, il bambino potrebbe essere stato risucchiato da un bocchettone presente nella vasca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le verifiche del caso.

Un bambino di sette anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale a Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina. Il dramma si è consumato nel pomeriggio. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. L’ipotesi, secondo quando apprende LaPresse, che sta prendendo sempre più piede è che sia stato risucchiato dal bocchettone di scarico. L’area è stata sequestrata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina. "Forse risucchiato da un bocchettone"

Notizie correlate

Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettoneUn bimbo di sette anni è annegato nella vasca termale di Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina.

Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse è rimasto incastrato nel bocchettone»?Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: LATINA | Teleferica si rompe al parco: bimbo ferito e area sotto sequestro; Tragedia al San Paolo, morto il bimbo caduto dal balcone; Lievito: trenta eventi culturali in dieci giorni nel centro di Latina. Il programma; Scheda squadra Latina.

Bimbo di 7 anni muore annegato alle terme: forse trattenuto sott'acqua dal bocchettone della piscinaSul posto si sono precipitati gli operatori sanitari che hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza, ma purtroppo il bimbo è morto sul posto ... today.it

Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina termale: indagano i carabinieriUn bambino di sette anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale a Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume ... lapresse.it

Sono due uomini di origine algerina i responsabili del furto di qualche giorno fa ai danni di una donna di Latina - facebook.com facebook

L’Avana ha avuto il Barrio Chino più grande dell’America Latina Arco su calle Dragones (1999), il più grande del suo tipo: granito e cemento, simbolo di fratellanza Immigrazione cinese dal 1847; nel ’900: giornali, opera cantonese e società #CubaUnica # x.com