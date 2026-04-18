Bimbo di 7 anni annega e muore alle Terme di Suio a Latina | forse è stato risucchiato dal bocchettone della piscina

Un bambino di sette anni è deceduto oggi alle Terme di Suio, situate a Latina, dopo essere stato coinvolto in un incidente nella piscina. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una delle vasche termali. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La struttura è stata temporaneamente chiusa per consentire gli accertamenti.

Un bimbo di 7 anni ha perso la vita nella giornata di oggi alle terme, dove sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una piscina: indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettoneUn bimbo di sette anni è annegato nella vasca termale di Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse è rimasto incastrato nel bocchettone»?Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bimbo di 7 anni precipita da balcone a Bari: ricoverato in gravissime condizioni; Bari, bambino di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano: è ricoverato in condizioni gravissime; È morto il bambino di 7 anni caduto dal settimo piano a Bari: era da solo in casa con la madre; Precipita dal balcone al San Paolo e muore, oggi a Bari i funerali del piccolo Giosué: Stava giocando con il fratellino. Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di SuioUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. I contorni dell’accaduto sono ancora ... ilmessaggero.it Bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di SuioIn uno stabilimento termale. Si ipotizza che sia stato risucchiato da un bocchettone. E' stato prontamente soccorso dal 118, ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i Carabinieri ... rainews.it Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina: forse è stato risucchiato dal bocchettone – Cosa sappiamo Sul posto i carabinieri e il 118 che hanno provato a lungo a rianimare il piccolo - facebook.com facebook Bimbo di due anni morto dopo un intervento di routine, la rabbia del papà: «Era entrato in ospedale saltellando e ridendo» x.com