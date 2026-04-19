Latina annega a 7 anni in un centro termale | È rimasto incastrato in un bocchettone

Un bambino di sette anni è morto ieri pomeriggio in una piscina di un centro termale a Suio Terme, in provincia di Latina. Il piccolo si trovava nel complesso insieme alla famiglia che aveva raggiunto la zona per una breve vacanza da Roma. Secondo quanto si è appreso, il bambino sarebbe rimasto incastrato in un bocchettone della vasca, causando un annegamento fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Ancora una tragedia in un centro termale, questa volta a Suio Terme, in provincia di Latina. Qui, intorno alle 16 di ieri, un bambino di sette anni è annegato nella piscina di un complesso del comune di Castelforte, dove era arrivato da Roma con la sua famiglia per qualche giorno di vacanza. Dopo la chiamata dei soccorsi, sul posto è accorsa subito un’ambulanza, accompagnata da un’auto medica, quindi un’eliambulanza Pegaso. Malgrado i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, durati interminabili minuti, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno dato il via alle indagini.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Latina, annega a 7 anni in un centro termale: "È rimasto incastrato in un bocchettone" Notizie correlate Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettoneUn bambino di sette anni è annegato in una piscina a Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. Leggi anche: Latina, bambino di 7 anni muore annegato nella piscina di un centro termale: «Forse risucchiato dal bocchettone» Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Annega a 7 anni in centro termale, forse incastrato in un bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettone; Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni annega in piscina di un centro termale. Latina, annega a 7 anni in un centro termale: È rimasto incastrato in un bocchettoneAncora una tragedia in un centro termale, questa volta a Suio Terme, in provincia di Latina. Qui, intorno alle ... quotidiano.net Annega a 7 anni in centro termale, forse incastrato in un bocchettoneAncora una tragedia in un centro termale, questa volta a Suio Terme, in provincia di Latina. Qui, intorno alle 16 di sabato pomeriggio, un bambino di sette anni è annegato nella piscina di un compless ... ansa.it Il piccolo era arrivato da Roma in un resort di Castelforte (Latina) con la famiglia per festeggiare il compleanno. Il padre ha tentato disperatamente di rianimarlo - facebook.com facebook Muore annegato a 7 anni in centro termale vicino a Latina. Inutile l'intervento dei soccorsi, sul posto anche un'eliambulanza. Indagano i carabinieri #ANSA x.com