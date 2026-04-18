Un bambino di sette anni è morto annegato in un centro termale nella provincia di Latina. Secondo le indagini, l'ipotesi principale riguarda un problema con il bocchettone della piscina. Il corpo del bambino è stato sottoposto a sequestro e sarà disponibile per le analisi dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Un bambino di sette anni è annegato in una piscina a Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorsi di salvare il piccolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza del 118 e un’auto medica. Si cerca di capire cosa abbia portato alla morte del bimbo, spunta l’ipotesi del bocchettone. Bimbo annegato nel centro termale Il bambino si trovava nel complesso delle Terme Vescine con i genitori. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia è avvenuta mentre stava giocando in una piscina. Il piccolo sarebbe finito sott’acqua e non ha più ripreso conoscenza. Suio Terme, il luogo in cui è annegato il bambino di 7 anni I soccorsi sono arrivati con un’ambulanza del 118, un’auto medica e, inoltre, un’eliambulanza, atterrata nei campi vicino le terme.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone

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