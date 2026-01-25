Athletic Club Palermo il cuore non basta | sconfitta di misura in trasferta con la Nuova Igea Virtus

L’Athletic Club Palermo interrompe la serie di vittorie consecutive, subendo una sconfitta di misura in trasferta contro la Nuova Igea Virtus. Dopo quattro successi, i nerorosa di Emanuele Ferraro si sono fatti fermare al D’Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, nel match della 21ª giornata di Serie D, girone I, conclusosi con il risultato di 1-0.

Dopo quattro vittorie consecutive l’Athletic Club Palermo rallenta la propria corsa. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno perso 1-0 al D’Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus, nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Una.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Athletic Club Palermo, vittoria di cuore in dieci: battuto 2-1 il CastrumFavara

Leggi anche: Athletic Club Palermo, seconda sconfitta stagionale: nerorosa sconfitti 3-2 a Paternò

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ATHLETIC CLUB PALERMO BATTE 2-1 LA SANCATALDESE: NEROROSA PRIMI IN SERIE D PER UN GIORNO

Argomenti discussi: Palermo ha una capolista, l'Athletic batte la Sancataldese ed è primo almeno per una notte; Serie D, Athletic Club Palermo, vittoria e primato: 2-1 alla Sancataldese e notte da capolista; Serie D, l’Athletic Club Palermo non si ferma: Sancataldese stesa e primo posto momentaneo; Ora l'Athletic Club Palermo sogna: vince l'anticipo e si regala una notte in vetta al girone I.

Athletic Club Palermo, il cuore non basta: sconfitta di misura in trasferta con la Nuova Igea VirtusA Barcellona Pozzo di Gotto i padroni di casa vincono 1-0. Dopo 4 vittorie consecutive la formazione allenata da Ferraro si ferma ... palermotoday.it

Athletic Palermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosaDopo quattro vittorie consecutive, l’Athletic Club Palermo frena la propria corsa. Al D’Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, i nerorosa cadono 1-0 contro la Nuova Igea Virtus nel match val ... ilovepalermocalcio.com

Era stata messa a dimora al Parco Goisis dalla fondazione Athletic Club Bilbao. A darne notizie è stata l'assessora Marcella Messina - facebook.com facebook

. @Atalanta_BC, De Roon dopo il ko contro l'Athletic Club: "Poco maturi. Dopo il gol preso siamo crollati" x.com