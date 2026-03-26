Nel fine settimana si svolgono vari eventi nella provincia. A Castellarquato si inaugura il progetto “Le radici dell'olio”, con incontri e degustazioni dal venerdì alla domenica. Nel centro storico sono in programma un festival e la Fiera del Po a Calendasco. Inoltre, al Teatro Municipale si terranno lo spettacolo

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo a Castellarquato inaugurazione del progetto “Le radici dell'olio” con incontri e degustazioni Venerdì 27 e domenica 29 marzo al Teatro Municipale lo spettacolo "Cronaca di un amore. Callas e Pasolini" Venerdì 27 marzo all'Auditorium della Fondazione l'incontro "I due gatti di Schrödinger" nell'ambito della rassegna "I venerdì della scienza" Venerdì 27 marzo al Liceo Gioia seconda presentazione del libro di Thomas Trenchi "Giulia. Quel rovescio all'incrocio" Venerdì 27 marzo alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli incontro con gli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Mosso festival in centro e Fiera del Po a Calendasco: tutti gli eventi del weekend

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