L’asse dei mosaici | stretta l’alleanza tra Pesaro e Aquileia

Un nuovo accordo tra il Comune di Pesaro, la Soprintendenza, l’Arcidiocesi, l’Università di Urbino e la Fondazione Aquileia mira a promuovere la tutela e la valorizzazione dei mosaici presenti nelle due città. Durante il primo incontro, le istituzioni e gli enti coinvolti hanno discusso le modalità di collaborazione per approfondire gli aspetti archeologici e conservativi delle opere. La collaborazione si concentra sulla condivisione di competenze e risorse per valorizzare il patrimonio artistico.

Primo incontro tra Comune di Pesaro, Soprintendenza, Arcidiocesi, Università degli Studi di Urbino con la cattedra di archeologia medievale del prof Daniele Sacco e Fondazione Aquileia per avviare una collaborazione dedicata alla valorizzazione dei mosaici di entrambe le città. L’incontro nasce su proposta del soprintendente Andrea Pessina in occasione dell’inaugurazione, nell’autunno 2025, delle nuove vetrate sui mosaici della Cattedrale di Pesaro, interamente finanziate dalla Fondazione Scavolini. "Ritengo sia importante fare tesoro delle esperienze maturate da una realtà archeologica eccezionale quale Aquileia – ha sottolineato il soprintendente Pessina –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’asse dei mosaici: stretta l’alleanza tra Pesaro e Aquileia Notizie correlate Nuovo asse in Sicilia: l’alleanza tra Taormina e Palazzolo versoL’asse tra Taormina e Palazzolo Acreide si è ufficialmente consolidato attraverso un incontro documentato dai canali social di Cateno De Luca. Leggi anche: Ue, tra Ppe ed estrema destra è nata una nuova alleanza: “Messaggi e incontri tra eurodeputati per votare la stretta sull’immigrazione” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: L’asse dei mosaici: stretta l’alleanza tra Pesaro e Aquileia. L’asse dei mosaici: stretta l’alleanza tra Pesaro e AquileiaPrimo incontro tra Comune di Pesaro, Soprintendenza, Arcidiocesi, Università degli Studi di Urbino con la cattedra di archeologia medievale ... ilrestodelcarlino.it Film all’aperto e mosaici, oltre 200 eventi a Pesaro per accendere l’estate. La presentazione a a Villa MiralfiorePrevista anche, per fine maggio, l’inaugurazione della nuova sala multimediale dedicata ai Mosaici del Duomo, all’interno del Museo Diocesano. Il ricco cartellone pesarese sarà distribuito tra i ... corriereadriatico.it