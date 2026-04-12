Nuovo asse in Sicilia | l’alleanza tra Taormina e Palazzolo verso

Un nuovo accordo si è formato in Sicilia tra i rappresentanti di Taormina e Palazzolo Acreide, come mostrano i post pubblicati sui social network di Cateno De Luca. L'incontro tra le parti ha portato alla definizione di un'alleanza ufficiale, senza ulteriori dettagli su contenuti o obiettivi specifici. L'evento è stato condiviso pubblicamente, confermando la collaborazione tra le due località.

L’asse tra Taormina e Palazzolo Acreide si è ufficialmente consolidato attraverso un incontro documentato dai canali social di Cateno De Luca. Il primo sindaco, attualmente impegnato nella gestione della città ionica, ha manifestato la propria adesione alla strategia politica denominata Governo di Liberazione, trovando l’appoggio di Salvatore Gallo, primo cittadino del siracusano, ormai prossimo alla fine del suo secondo mandato. La nuova geografia delle alleanze nel siracusano. Il movimento guidato da De Luca sta tracciando una rotta precisa verso le prossime sfide istituzionali, cercando legami con amministrazioni locali che guardano a nuovi equilibri regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo asse in Sicilia: l’alleanza tra Taormina e Palazzolo verso Treni di nuovo in funzione tra Messina e Taormina, la prima partenza all'albaI lavori di Rfi hanno consentito il ripristino della circolazione ferroviaria, con il primo mezzo partito alle 6 di questa mattina Riprende... L’asse tra Italia e Germania può dare consistenza a un nuovo progetto europeoPer leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! L’asse buono tra Italia e...