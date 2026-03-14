Nella sessione plenaria del Parlamento europeo, eurodeputati del Ppe e di partiti di estrema destra si sono incontrati più volte per discutere e coordinare la strategia sulla politica migratoria. Sono stati programmati diversi incontri tra rappresentanti di questi schieramenti, con l’obiettivo di approvare misure restrittive sull’immigrazione. La collaborazione tra i gruppi è stata evidente durante le discussioni e le votazioni recenti.

Il cordone sanitario intorno all’estrema destra in Ue è ormai ridotto in pezzi. Dopo gli ammiccamenti, i voti che hanno sancito l’ascesa della nuova ‘ maggioranza Giorgia ‘ a scapito dell’originaria ‘ maggioranza Ursula ‘, adesso un’inchiesta della Dpa ha svelato che nei giorni precedenti all’ennesimo blitz per inasprire, contro la volontà degli alleati socialisti, la stretta sull’immigrazione c’è stata una contrattazione e un successivo accordo tra il Partito Popolare Europeo di quel Manfred Weber che aveva sempre escluso ogni collaborazione con l’estrema destra, i Conservatori di cui fa parte anche Fratelli d’Italia, i Patrioti che ospitano, tra gli altri, Fidesz, Rassemblement National e Lega e anche quello dei Sovranisti di Alternative für Deutschland. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ue, tra Ppe ed estrema destra è nata una nuova alleanza: “Messaggi e incontri tra eurodeputati per votare la stretta sull’immigrazione”

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