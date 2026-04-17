Rapina in banca a Napoli alla Crédit Agricole furto da circa 2mln€ il VIDEO dell' interno del caveau dopo l' assalto

A Napoli, una rapina in banca si è conclusa con il furto di circa 2 milioni di euro. Durante l'assalto, avvenuto in una filiale di piazza Medaglie d’Oro, cinque persone armate hanno preso in ostaggio 25 dipendenti e clienti per circa un'ora. È stato diffuso un video che mostra l’interno del caveau subito dopo l’evento. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Per circa un'ora un gruppo di 5 malviventi ha tenuto in ostaggio 25 persone, dopo aver fatto irruzione in una banca di piazza Medaglie d’Oro. I ladri sono poi scappati dallo stesso buco nel pavimento creato e usato per entrare Nella giornata di ieri un gruppo di malviventi ha commesso una rap.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rapina in banca a Napoli alla Crédit Agricole, furto da circa 2mln€, il VIDEO dell'interno del caveau dopo l'assalto Notizie correlate Rapina a Napoli, l'interno del caveau della banca dopo l'assaltoCentinaia di cassette di sicurezza sono state trovate aperte all'interno del caveau della filiale della banca Credit Agricole di Napoli dopo la... Napoli, rapina con ostaggi alla Credit Agricole dell’Arenella: liberate 25 persone, rapinatori barricati all’interno | VIDEOMomenti di terrore in piazza Medaglie d’Oro, i carabinieri hanno sfondato le vetrate con un ariete. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di Credit Agricole: cosa è successo; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri con maschere da personaggi del cinema; I volti coperti da una calza, il buco nel pavimento e l'intervento dei Gis: cosa si sa della rapina da film a Napoli. Come in un film. Rapina in banca a Napoli con 25 ostaggi e banditi in fuga passando per le fogneRapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. La banda composta presumibilmente da 5 persone aveva fatto irruzione in una filiale del Crédit Agricole al Vomero poco ... huffingtonpost.it Napoli, rapina al Crédit Agricole: ostaggi liberati dopo ore di paura al VomeroMomenti di forte tensione questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una rapina in banca si è trasformata in un vero e proprio sequestro con ostaggi. Tutto è accaduto all’interno di una filia ... affaritaliani.it Il colpo in un istituto Crédit Agricole a piazza Medaglie d’Oro: i banditi armati e travestiti sono riusciti a scappare attraverso un cunicolo sotterraneo facebook Rapina in corso alla banca Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli. Un gruppo di banditi si è introdotto all’interno della filiale, barricandosi con diversi ostaggi, liberati nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che presi x.com