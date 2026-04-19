L’artiglio del Re e la fame del sud | storia della Forchetta Aperta di Manfredonia

La Forchetta Aperta di Manfredonia rappresenta un simbolo della tradizione gastronomica locale, legata alle radici di questa città del sud Italia. Questa istituzione ha attraversato decenni, mantenendo vive le ricette e le abitudini di una comunità che ha sempre valorizzato il cibo come elemento centrale della propria identità. La sua storia si intreccia con quella di un territorio che ha saputo conservare le proprie tradizioni attraverso i piatti e le pratiche culinarie tramandate di generazione in generazione.

Esistono oggetti che raccontano la storia di un popolo meglio di un libro di scuola. A Manfredonia, tra il profumo di salsedine e quello del sugo che borbotta da ore, quell'oggetto è la forchetta larga. Non una posata uscita così dalla fabbrica, ma uno strumento "modificato" dall'ingegno contadino e marinaio per affrontare la sfida più dolce e difficile di un tempo, la sopravvivenza attorno a un piatto unico. Tutto ebbe inizio a Napoli, alla corte di Ferdinando IV di Borbone. Il "Re Nasone", pur essendo un sovrano, amava profondamente i costumi del suo popolo, specialmente i maccheroni. All'epoca, però, la forchetta aveva solo tre punte ed era scomoda per arrotolare la pasta, i nobili usavano spesso le mani, un gesto poco regale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - L’artiglio del Re e la fame del sud: storia della Forchetta Aperta di Manfredonia Notizie correlate Heraclea-Manfredonia, aperta la vendita del settore ospitiIl Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Heraclea in programma giovedì 2... Frana di Petacciato, autostrada A14: aperta anche la carreggiata sud, disponibile una corsia Ieri sera, tratto Vasto sud-TermoliDi seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, la task force messa in campo...