L’Arsenal e l’arte del suicidio calcistico | ora può perdere la Premier

Da ilnapolista.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arsenal rischia di perdere punti importanti in campionato a causa di un risultato negativo nelle ultime partite. La squadra ha subito alcune sconfitte e pareggi che hanno ridotto il vantaggio sulla concorrenza. La situazione si è complicata nelle ultime giornate, lasciando aperta la possibilità di perdere la leadership in Premier League. I tifosi guardano con preoccupazione agli sviluppi di questa fase della stagione.

Perde 2-1 col City. E ora rivive l'incubo della marmotta: uguale a quella di tanti anni. Arteta dovrà convivere con lo spettro di essere un perdente seriale. Ma non è finita. Paperona di Donnarumma Povero Arsenal. E poveri tifosi dei Gunners. Siamo nei dintorni del suicidio calcistico: una specialità della casa. L’Arsenal sta rivivendo quello che possiamo definire l’incubo della marmotta, sempre uguale a sé stesso. Non a quello del giorno prima ma a quello dell’anno prima. I Gunners hanno perso 2-1 la sfida decisiva contro il Manchester City che adesso si è portato virtualmente in parità. Il City ha vinto 2-1 ed è a meno tre con una partita da recuperare (contro il Crystal Palace non la squadra del dopolavoro ferroviario).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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