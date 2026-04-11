Mica l’Arsenal riuscirà a perdere pure questa Premier?
In questa stagione, l'Arsenal si trova ancora una volta al centro dell'attenzione nella Premier League, con la possibilità di perdere partite importanti. La squadra sembra avere una tendenza a complicarsi le situazioni, come spesso accade nel suo percorso recente. La passione dei tifosi per questa formazione è nota, anche tra gli autori di libri che ne raccontano le vicende.
Non sarebbe l’Arsenal se non amasse complicarsi la vita Non è certo un caso che Nick Hornby sia tifoso dell’Arsenal. Febbre a 90 è il romanzo che fotografa la vita di un tifoso dei Gunners. Chi tifa Arsenal, sa che le vittorie semplici non esistono ( pure il Times lo sapeva ). C’è sempre da soffrire, fino in fondo. E va benissimo così, anche perché tante sono state le sconfitte quando invece la vittoria sembrava a portata di mano. Così è stato negli ultimi anni. Adesso sembra la stagione giusta eppure la squadra di Arteta trova il modo di complicarsi la vita. Perde 1-2 in casa contro il Bournemouth e conserva sì nove punti di vantaggio sul Manchester City che però ha due partite da recuperare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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