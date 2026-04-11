In questa stagione, l'Arsenal si trova ancora una volta al centro dell'attenzione nella Premier League, con la possibilità di perdere partite importanti. La squadra sembra avere una tendenza a complicarsi le situazioni, come spesso accade nel suo percorso recente. La passione dei tifosi per questa formazione è nota, anche tra gli autori di libri che ne raccontano le vicende.

Non sarebbe l’Arsenal se non amasse complicarsi la vita Non è certo un caso che Nick Hornby sia tifoso dell’Arsenal. Febbre a 90 è il romanzo che fotografa la vita di un tifoso dei Gunners. Chi tifa Arsenal, sa che le vittorie semplici non esistono ( pure il Times lo sapeva ). C’è sempre da soffrire, fino in fondo. E va benissimo così, anche perché tante sono state le sconfitte quando invece la vittoria sembrava a portata di mano. Così è stato negli ultimi anni. Adesso sembra la stagione giusta eppure la squadra di Arteta trova il modo di complicarsi la vita. Perde 1-2 in casa contro il Bournemouth e conserva sì nove punti di vantaggio sul Manchester City che però ha due partite da recuperare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mica l’Arsenal riuscirà a perdere pure questa Premier?

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