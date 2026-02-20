L’Arsenal ha subito un gol su calcio piazzato durante l’ultima partita, un episodio che ha messo in luce le difficoltà difensive della squadra. La squadra di Arteta, attualmente prima in classifica con cinque punti di vantaggio, si trova a dover affrontare critiche crescenti per la scarsa solidità in situazioni di palla inattiva. La fragilità difensiva si fa sentire, soprattutto considerando che il Manchester City, secondo in classifica, può approfittarne in caso di ulteriori errori.

L’Arsenal è in testa alla Premier League con cinque punti di vantaggio sul Manchester City ma mostra segni di cedimento e una forma tutt’altro che brillante, avendo giocato una partita in più della squadra allenata da Guardiola, secondo in classifica. Dopo una serie di secondi posti negli ultimi anni, la storia è destinata a ripetersi? Il Times ha coinvolto i propri opinionisti. Perché l’Arsenal sta inciampando nella corsa al titolo?. Gary Jacob – “Finora erano riusciti a vincere partite pur senza essere abbastanza spietati e, soprattutto in autunno, potevano contare sulla capacità di chiudersi in difesa una volta passati in vantaggio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

I calci piazzati non sorprendono più gli avversari, per il Times l'Arsenal adesso rischia di perdere la Premier

